ВИДЕО | ”Путин и Лукашенко хотят показать, что ЕС не един. Но это не так”. Карис созвал совет по гособороне

"Сегодня утром по моему приглашению собрался совет по государственной обороне, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию на внешних границах ЕС. Действия режима Лукашенко вызывают большую озабоченность и представляют угрозу безопасности всей Европы. Конечно, ни мы, ни союзники не можем отступить под таким давлением. Очевидно, что Лукашенко продолжит атаковать. Беларусь вооружает мигрантов для нападения на польскую границу. Мы должны быть готовы к возможной эскалации. Мы должны продолжать решительно защищать границы Польши, Латвии и Литвы. Нападение на эти границы — это нападение на нашу границу. Я подтвердил президентам этих стран нашу поддержку", — сказал президент Карис.

По его словам, прибытие мигрантов в Эстонию маловероятно, но мы все равно готовимся к возможной эскалации и разработали целый ряд сценариев.

”Поскольку Лукашенко — диктатор, то он понимает только силу. В свете этого санкции со стороны ЕС — хороший способ показать эту силу. Дипломатические попытки ЕС в странах, откуда прибыли мигранты, выдающиеся. Наша задача — обеспечить присутствие в Беларуси международных организаций, которые помогли бы мигрантам, чьи права человека в Беларуси нарушаются”, — сказала в свою очередь премьер-министр Кая Каллас.

”Путин и Лукашенко хотят показать, что ЕС не един. Но это не так”, — добавила премьер, отвечая на вопросы журналистов.

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