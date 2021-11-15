Алар Карис созывает совет по гособороне для обсуждения развязанной Беларусью гибридной войны

Совет обсудит созданный Беларусью гибридный кризис и ситуацию с региональной безопасностью.

Сегодня президент Алар Карис встретится в Вильнюсе с презедентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом, чтобы обсудить, среди прочего, гибридную атаку.