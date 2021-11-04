Учащиеся домов эстонского языка стали больше использовать эстонский язык в повседневной жизни(20)
Целью исследования было оценить удовлетворенность клиентов домов эстонского языка, созданных в 2018 году на базе Фонда интеграции, языковыми курсами, мероприятиями и проектами по практике эстонского языка, возможностями самостоятельного онлайн-обучения и консультационными услугами, а также проанализировать влияние мероприятий и услуг на их языковые навыки и интеграцию в целом.
”Нашей целью при создании домов эстонского языка было предложить в дополнение к курсам эстонского языка возможность практиковать эстонский язык и знакомиться с эстонской культурой в более непринужденной форме, оставаясь в эстонском культурном пространстве и языковой среде”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”Результаты исследования показали, что мы успешно продвигаемся к поставленной цели. Удовлетворенность услугами домов эстонского языка высока, и, по словам изучающих язык, мы помогли им улучшить свои языковые навыки и начать более свободно общаться на эстонском языке. Исследование также показало, что клиенты домов эстонского языка в некоторых аспектах лучше интегрированы в общество и чувствуют большую связь с эстонским обществом по сравнению с теми, кто не пользовался услугами домов эстонского языка”, — пояснила Ирене Кяосаар.
Более 95% участников курсов и мероприятий домов эстонского языка рекомендовали бы их и другим, и около 70% изучающих язык отметили, что их знание эстонского языка улучшилось.
Например, 74% участников курсов, 73% участников языковой практики и 83% участников программы друзей эстонского языка (Keelesõber) стали больше использовать эстонский язык в свободное время. 66% участников курсов, 72% участников языковой практики и 82% участников программы Keelesõber стали больше читать на эстонском языке. 64% участников курсов, 68% участников языковой практики и 80% участников программы Keelesõber стали больше общаться на эстонском языке на работе и в школе.
Те, кто участвовал в курсах или мероприятиях домов эстонского языка, чувствуют себя в Эстонии комфортно (92%), не ощущают давления с целью отказа от своей национальной культуры (72%) и в основном придерживаются мнения, что в Эстонии у всех одинаковые права и возможности (60%).
”Высокая удовлетворенность наших клиентов услугами домов эстонского языка является для нас большим признанием. В будущем мы планируем проводить более активную работу, чтобы охватить больше людей информацией о возможностях изучения языка и увеличить число наших клиентов”, — сказала Ирене Кяосаар.
Анализ влияния деятельности домов эстонского языка был проведен Civitta Eesti AS с сентября 2020 года по июнь 2021 года по заказу Фонда интеграции. Сбор данных включал опросы, интервью и анализ документов. Всего во всех этапах исследования приняли участие 1269 человек.
В состав Фонда интеграции входят два дома эстонского языка — в Таллинне и в Нарве, деятельность которых направлена на всю Эстонию, например, есть договоры о сотрудничестве для проведения мероприятий в Пярну, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Услуги, предлагаемые домами эстонского языка, делятся на три категории — курсы общения на эстонском языке, мероприятия и проекты для языковой практики и культурного погружения (клубы общения, вечера кино и настольных игр, тематические семинары, посещение культурных учреждений, учебные поездки, языковые лагеря, программа Keelesõber и т. д.), а также консультации для изучающих язык и работодателей по вопросам изучения языка и адаптации. Все услуги домов эстонского языка бесплатны.