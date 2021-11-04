Подростки забираются в заброшенные здания и на стройплощадки

В Нарве сигнал тревоги, извещающий о взломе, поступил из одного старого общежития. Благодаря системе видеоохраны удалось установить, что двое детей забираются в здание через окно. Дети весят немного, поэтому они перебрались через модульный забор, не сломав его. Отреагировавший на сигнал тревоги патруль G4S вызвал на место происшествия полицию. На момент прибытия полиции дети сами выбрались из здания. Речь идет о двух 11-летних девочках, которые сказали, что залезли в здание из любопытства и от скуки. Полиция увезла их с собой для выяснения обстоятельств, установления личности и информирования родителей.

Похожая проблема возникла и в Тартумаа. Система видеоохраны G4S передала ночью сигнал тревоги специалисту центра управления, который увидел по камере, установленной на строительном объекте, двух человек, которые сдвинули модульный забор и проникли на запрещенную территорию. На объект незамедлительно были отправлены патрульные экипажи. Прибывшие на место происшествия охранники увидели двух подростков в темной одежде и задержали их. По словам задержанных, они хотели просто осмотреться на объекте. Прибывшая на место происшествия полиция установила их личности, и поскольку подростки были пьяны, их доставили в участок для выяснения обстоятельств и передачи родителям. Ущерба молодые люди не нанесли.

В Харьюмаа в поселке Хаабнеэме патрульный экипаж отреагировал на сигнал взлома, поступивший из пустующего здания бывшей школы. Камера видеоохраны G4S зафиксировала движение, и по камерам было видно, как компания из четырех подростков пытается проникнуть на территорию заброшенной школы, шатая забор в разных местах. Позже было видно, что подростки лезут на второй этаж со стороны спортивного зала. Отреагировавший на сигнал тревоги экипаж увидел на втором этаже четверых молодых людей. На помощь был выслан еще один экипаж, также была проинформирована полиция. Экипажам удалось задержать четверых подростков.

”Это весьма прискорбные случаи, но, к сожалению, в период школьных каникул, когда у молодежи больше времени, они ищут себе занятия. Прогулки по заброшенным зданиям и стройкам опасны для самих подростков, и разумеется, есть опасность, что строящимся зданиям будет нанесен существенный ущерб”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.