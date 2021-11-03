Солдаты союзников устроили тошнотворное ралли в поезде Elron. На станции в Тапа их ждала военная полиция

Поезд в Тарту вышел из Таллинна в начале восьмого вечера. На него сели и упомянутые солдаты, чтобы возвратиться после увольнения в тапаский военный городок.

"Солдаты союзников облевали весь поезд Elron. Кое-кто едва стоял. Ходили попеременно блевать", — описал поведение военных читатель Delfi. По его словам, помимо туалета солдат рвало прямо в проходах, это было тошнотворное ралли в прямом смысле слова.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила, что такой случай вчера в самом деле имел место. "Службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция".

Кульдеркнуп добавила, что о подобных случаях пассажиров просят сообщать по адресу электронной почты info@elron.ee.

В пресс-службе французского подразделения отметили: насколько им известно, слишком много выпил и вел себя неподобающе только один из солдат. Сколько всего было военных в поезде не уточняется. Командир французского подразделения информирован о произошедшем, к виновному и к старшему группы применены меры дисциплинарного воздействия.

Представитель французских военных подчеркнул, что речь идет о единичном случае, который не отражает поведение расквартированных в Эстонии французских солдат.

Это не первый инцидент с иностранными солдатами, проходящими службу в Тапа. Как сообщалось, в мае полицию вызывали в тапаское кафе, где у местных жителей возник конфликт с британскими солдатами.