Полиция расследует конфликт между британскими солдатами и эстонскими военными

В этот день эстонская компания из четырех человек, среди которых был также эстонский солдат, отмечала что-то на террасе местного кафе Päts, где у них и завязался разговор с британскими военнослужащими.

Официантка, работающая в тот день, рассказала, что после того, как обе компании покинули заведение, на место прибыли британские военные полицейские, которые регулярно патрулируют город и контролируют своих солдат. За их помощью в кафе прибежал один из военнослужащих, который сообщил, что на улице перед магазином Grossi завязалась драка.

Участвовавший в драке эстонский военнослужащий подал заявление в полицию, и она возбудила уголовное дело. Полковник Дин Кэнхэм, командующий боевой группой НАТО в Эстонии, письменно заявил, что к жалобам на поведение солдат относятся очень серьезно и что с эстонскими властями налажено сотрудничество.