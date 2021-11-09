Оштрафуют ли водителя автобуса за опоздание? Сколько вакцинированных работников TLT? Отвечает Денис Бородич

Иногда заметно, что водитель автобуса спешит, а иногда наоборот, долго стоит на остановке. Соблюдение графика как-то влияет на зарплату?

Отдел планирования смотрит за соблюдением графиков. Иногда приходится пересматривать графики из-за изменений в организации движения.

Заработная плата зависит от нескольких факторов, есть бонусная система, если все в порядке, то ты получаешь надбавку. Если есть объективные причины, почему ты не успел, то тебя наказывать никто не будет. Что вообще не разрешается — ехать с опережением графика. Задержаться ты можешь. А ездить с опережением графика — не приветствуется. Многие ориентируются на график. Если человек пришел на остановку, а автобус уже уехал — это неправильно.

Недавно были школьные каникулы. Машин меньше. Соответственно путь из точки A в точку Б быстрее. В то же время мы не можем делать отдельный график для каникул. Поэтому, может, вы замечали, некоторые водители едут медленнее обычного или стоят на остановке дольше.

Сколько в среднем зарабатывает водитель TLT?

Минимум 1300 евро брутто на полную ставку. Если едешь на ”гармошке”, то тариф больше.

Водители автобуса, трамвая и троллейбуса одинаково получают?

Да, примерно одинаково. Мы приравняли их заработные платы. Раньше была дифференциация, мы постарались это исправить. Водители не должны между собой конкурировать.

Кто получал меньше?

Не важно.

Вы писали, что во время второй коронавируса волны многие водители болели, была большая нагрузка.

Да. Кто-то болел, кто-то был в карантине. Это касалось не только водителей, но и других — мойщиков, автослесарей. Это приносило сложности. Но это не повлияло ни на один процент на выполнение наших обязанностей. Те, кто не болел — входили в положение и замещали заболевших.

Какой у вас процент вакцинированных водителей?