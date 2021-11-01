ВИДЕО | На шоссе Таллинн — Нарва водитель Porsche разогнался до 217 км/ч и сбежал от полиции в лес. Дело дошло до Госсуда

"Водитель сразу заметил, что его скорость изменили, и счел, что лучшим будет попробовать улизнуть от ответственности, — сообщил Центр надзора за дорожным движением. — Он быстро припарковал свою машину и убежал в лес. Полиция выяснила личность водителя, но на телефонные звонки он не отвечал. Когда, наконец, он сам связался с полицией, то стал утверждать, что в тот день за рулем автомобиля был некий мистер X.

Так как собранные в ходе следствия улики со "сказками" не стыковывались, то в отношении водителя и автомобиля были предприняты такие следственные действия, которые мы обычно видим в криминальных сериалах. Эксперты досконально обследовали машину, взяли всевозможные анализы, чтобы вычислить истинного водителя, но следов мистера Х. в машине обнаружить не удалось. Так как экспертизы и другие улики говорили о том, что ориентированием в лесу упражнялся именно тот самый первоначальный водитель, то его наказали лишением прав на длительный срок.

Водитель с наказанием не согласился и оспорил его в суде. Суд первой инстанции , изучив доказательную базу и заслушав свидетелей, оставил решение полиции в силе. Тогда человек обжаловал решение уездного суда в Государственном суде, но суд его жалобу к рассмотрению не принял, поэтому вступило в силу первоначальное решение, которым лицо было лишено водительских прав на 16 месяцев. Водителю также нужно будет оплатить расходы на экспертизы.

Попытка уклониться от ответственности может лишь усугубить ситуацию. Был смел натворить, будь смел и ответить за это".