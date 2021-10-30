Рынок Балтийского вокзала привлекает внимание к проблемам окружающей среды с помощью экспонатов в честь Хэллоуина

Идея украшения к Хэллоуину наружной территории и первого этажа рынка возникла в связи с нынешней экологической ситуацией. ”Конец октября у многих ассоциируется с Хэллоуином и разными монстрами. На самом деле наша жизнь и так уже полна проблем без дополнительных устрашающих декораций и костюмов. Именно к этому привлекают внимание одиннадцать повторно использованных экспонатов, — сказала менеджер по маркетингу рынка Балтийского вокзала Эгле Тюксаммель. — Связанные с произведениями искусства факты о загрязнении пластиком и чрезмерном потреблении пугают по-настоящему”.

Самая крупная инсталляция находится в здании рынка над прилавками с фруктами и овощами. ”Длина инсталляции „Волна избытка мусора” составляет 50 метров. Она сделана из рыболовной сети и заполнена отходами пластика и упаковки; ее цель — донести мысль о том, что мусор не должен попадать в море. В морях уже образовались целые острова из мусора, который, помимо прочего, представляет опасность для морских рыб”, — добавила Тюксаммель.

Экспонаты прибыли на рынок Балтийского вокзала вместе с командой фестиваля I Land Sound. ”Большая часть инсталляций установлена повторно, и в них использованы уже имеющиеся материалы. Таким образом, в честь Хэллоуина ничего нового создано не было. Наша цель — осознанно сократить производство мусора и привлечь к этому внимание посетителей, так как результата можно добиться только сообща”, — подбодрила Тюксаммель.

Авторы инсталляций — художники Лаура Пормейстер, Рейне Успенски, Инес Виллидо, Карл-Эрик Талвет и другие. Экспонаты установлены на наружной территории и первом этаже рынка Балтийского вокзала, и посмотреть на них можно до конца следующей недели.

Предприятие Astri Grupp создает комфортные условия жизни, в которых торговля, развлечения, услуги, жилье и бизнес дополняют друг друга. В концерн входят рынок Балтийского вокзала и Центральный рынок в Таллинне, торговый центр Lõunakeskus в Тарту, торговый центр Pärnu Keskus в Пярну, торговые центры Astri Keskus и Fama Keskus в Нарве, а также объединяющий все торговые центры Astri интернет-магазин astri.ee.