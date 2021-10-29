Минсоцдел непреклонно: срок действия справки о перенесенном COVID-19 продлить не планируют. Почему?
Как известно, согласно распоряжению правительства ковид-сертификат на основании перенесенного коронавируса действует 180 дней (после выздоровления), а ковид-сертификат на основании вакцинации — 12 месяцев. То есть правительство считает вакцинацию наполовину более эффективным иммунным фактором, чем перенесенная болезнь.
Таллиннский административный суд в своем решении от 8 октября в отношении трех человек постановил, что справка о том, что они переболели коронавирусом, действительна дольше 180 дней. В постановлении суда говорится, что Департамент здоровья не представил суду данные о том, что вероятность нового заболевания или тяжелого течения заболевания у переболевшего значительно ниже, чем у привитого. Суд обеспечил первичную правовую защиту истцам и продлил их справки на срок свыше 180 дней, до окончательного судебного решения.
Издание Forte в связи с этим поинтересовалось, есть ли у правительства планы приравнять сроки действия справок переболевших и вакцинированных? В ответ было получено ясное "нет".
"Как Научный совет при правительстве, так и экспертная группа Минсоцдел, куда входят врачи и специалисты Департамента здравоохранения, обсудили возможность продления срока действия справок переболевших. Наши эксперты этот вариант не поддерживают. Нет исследований, которые бы подтверждали, что у большинства пациентов в различных группах после перенесенной болезни имеется достаточная долговременная защита против заболевания. Поэтому обосновано будет применять принцип осторожности", — прокомментировала вопрос вице-канцлер Минсоцдел Хейди Аласепп.
Она заверила, что такой порядок действует в большинстве стран Европы. Только два государства — Дания и Норвегия — продлили срок действия справок о перенесенной болезни. Но эти страны отличаются от нас гораздо более высоким уровнем вакцинации.
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"Естественно, каждая страна может сделать внутригосударственные справки, но ведь ясно, что это должно быть основано на позиции экспертов. Мы сделали Научному совету предложение организовать встречу членов совета и экспертов для выработки общей позиции", — сообщила Хейди Аласепп.
"Эти темы нуждаются в постоянном обсуждении ученых и экспертов, так как новые знания прибавляются постоянно", — резюмировала вице-канцлер Минсоцдел.
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