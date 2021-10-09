Важный прецедент: суд приостановил коронавирусные постановления правительства в отношении нескольких людей

Правительство издало постановление, согласно которому сертификат вакцинации действителен 12 месяцев, а подтверждение прошедшей болезни — вполовину меньше.

Все семь человек, участвовавшие в двух судебных делах, не были вакцинированы от COVID-19, но переболели более 180 дней назад. Для них все ограничения правительства действовали в полной мере и они никуда не могли попасть без отрицательного результата теста.

Все семь человек предъявили суду выданное SYNLAB подтверждение наличия антител в их крови.

Таллиннский административный суд по первому делу постановил, что в отношении четырех человек теперь не действует обязательство оставаться в самоизоляции как близкоконтактным лицам, несмотря на то, что с момента их болезни прошло 180 дней.

По второму делу в отношении трех человек суд постановил, что справка о том, что они переболели коронавирусом, действительна дольше 180 дней.

Адвокат Яаника Рейлик-Бакхофф надеется, что правительство скорректирует свои постановления для всех жителей Эстонии, находящихся в подобной ситуации. Она считает, что людям, получившим антитела после болезни, нет смысла оставаться в самоизоляции и делать постоянные тесты на коронавирус.