ВИДЕО | Правительство вводит новые ограничения: развлекательные заведения могут работать только до 23:00

Кая Каллас начала пресс-конференцию с того, что вновь подчеркнула 0 ситуация в стране критическая.

"Если во время первых двух волн в защите нуждались в первую очередь пожилые люди, то теперь большую часть находящихся в больнице составляют не вакцинированные люди. Поэтому было решено ограничить их передвижение, чтобы они не попали в больницу", — сказала премьер-министр.

Она напомнила, что с завтрашнего дня придется носить маску не только в общественных помещениях, но и во всех других контролируемых помещениях. "Вирус передается как аэрозоль. Прошу понимания, чтобы пережить это неудобство во имя сотрудников здравоохранения", — сказала Каллас.

С новой недели вакцинационные сертификаты должны предъявлять и дети начиная с 12 лет. Вместо с ковид-справкой нужно предъявлять удостоверяющий личность документ.

Так как распространение коронавируса серьезно возросло, правительство решило, что с понедельника развлекательные учреждения — кино, театры, клубы и т.д. — могут работать только до 23:00. Это изменение не касается торговли и сферы услуг.

Танель Кийк рассказал, что теперь все желающие по истечении шести месяцев после завершения курса вакцинации смогут получить третью, то есть бустерную дозу вакцины.

Лийна Керсна отметила, что дельта-штамм коронавируса активно распространяется среди молодежи 10-18 лет: "Если родители детей этого возраста не вакцинированы и дети принесут болезнь домой, то у этого могут быть плохие последствия".

После каникул в школах начнут делать экспресс-тестирование учащихся и учителей. В школах будет действовать упрощенный порядок карантина: близкоконтактных будут направлять на ПЦР-тест и до получения результата им придется оставаться дома. Если весь класс будет отправлен в самоизоляцию, то должно быть гарантировано дистанционное обучение под руководством учителя.

Керсна добавила, что студенты могут прийти школам на помощь при нехватке персонала. Министр посоветовала школам смело использовать такую возможность.