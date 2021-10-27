Министр Лийна Керсна: способ, как переходят таллиннские школы на удалёнку, несправедлив

По словам Керсна, в Таллинне 12 тысяч полностью привитых молодых людей и 21 школа, где охват вакцинацией учащихся выше 60%. И теперь прошедшие вакцинацию школьники должны по решению горуправы остаться после каникул на дистанционном обучении.

"Сама по себе идея, чтобы сократить в школах контакты в условиях высокой заболеваемости симпатична, но это не должно ограничивать посещение школы тех учеников, кто вакцинирован", — сказала министр.

Для Керсна не стало сюрпризом принятое столичной горуправой решение, несмотря на рекомендации правительства сохранять школы открытыми. "Они это и раньше делали, это их модель поведения", — отметила она.

Как сказала Керсна, правительство делает все от него зависящее, чтобы школы были открыты и максимально безопасны. "Со следующей недели начинаем экспресс-тестирование, которое проводится в очень многих странах, мы продумываем различные варианты, чтобы сохранять школы открытыми", — сказала она и подчеркнула, что сохранение контактного обучения в школах для правительства крайне важно.

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