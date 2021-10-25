ФОТО | С сегодняшнего дня ношение масок обязательно. Похоже, многим все равно

Распоряжением правительством в Эстонии была ужесточена обязанность носить маску. В торговле и обслуживании выполнение обязанности носить маску должны также начать проверять оказывающие услугу лица и торговцы, в зоне торговли или обслуживания которых находится человек. Людей без масок допускать в зону торговли или обслуживания нельзя. Для предотвращения распространения вируса в этих помещениях необходимо обеспечить дистанцию между людьми.

Требуется носить именно маску, которую больше не разрешено заменять шарфом, воротником или чем-то другим. Доминирующим остается дельта-штамм коронавируса, который является более заразным, чем штаммы, распространявшиеся в начале пандемии, и ничто иное, кроме защитной маски, не помогает предотвратить заражение через рот и нос. Настоятельно рекомендуется использовать медицинскую маску или приравненную к ней маску, поскольку они очень эффективно препятствуют распространению дельта-штамма по воздуху. Люди, которые не могут носить маску по медицинским показаниям, должны подтвердить это соответствующим решением врача.

При очень высоком уровне распространения коронавируса ношение защитной маски строго рекомендуется как вакцинированным и переболевшим людям, так и детям с 12-летнего возраста даже на мероприятии, где проверяются COVID-cправки, например, в театре, кино, на концерте.

Об остальных ограничениях читайте ЗДЕСЬ.