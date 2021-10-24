НАПОМИНАЕМ! С понедельника в Эстонии начинают действовать новые ограничения

Во-первых, правительство одобрило распоряжение, которое позволяет с понедельника участвовать в мероприятиях, при проведении которых проверяются COVID-cправки, только тем взрослым, которые прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. Доступ невакцинированных лиц к контролируемым мероприятиям и видам деятельности ограничивается, поскольку они подвергаются очень высокому риску заражения и, являясь зараженными, распространяют вирус больше, чем обладающие иммунитетом к болезни лица, также им грозит риск заболеть в более тяжелой форме и попасть в больницу. При этом нагрузка на больницы в настоящий момент уже находится на критическом уровне.

Изменение распространяется на занятия взрослых спортом, тренировки, участие в молодежной работе, деятельность и образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации. В отношении курсов повышения квалификации и связанных с ними экзаменов вводится исключение, согласно которому можно довести до конца обучение, которое необходимо для получения срочного свидетельства о квалификации. Исключение необходимо, поскольку в определенных случаях условием для допуска к работе является наличие срочного свидетельства, подтверждающего наличие соответствующей квалификации.

Люди, которые не прошли вакцинацию и не переболели, не могут в дальнейшем участвовать и в спортивных соревнованиях, а также в спортивных и физкультурных мероприятиях, ходить в общественные бани, СПА, бассейны, аквацентры, на конференции, в театры, на концерты и в кино, принимать участие в развлекательных мероприятиях, посещать музеи и выставки или проводить время на месте в заведениях общественного питания. Также они не могут приходить на общественные собрания, которые проводятся в помещениях или на открытой территории в ограниченном пространстве.

В трудовых отношениях в основе требований, соблюдение которых является основанием для допуска к работе, по-прежнему будет лежать проведенный работодателем анализ риска.