Новости Эстонии
22.10.2021, 09:51

Канцлер права предложила парламенту лишить Майлис Репс депутатской неприкосновенности

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Foto: Priit Simson
Канцлер права Юлле Мадисе согласилась с ходатайством прокуратуры о лишении Майлис Репс депутатской неприкосновенности и сделала соответствующее предложение Рийгикогу.

Мадисе выступит перед парламентом 26 октября.

Лишение Репс неприкосновенности необходимо для того, чтобы продолжить разбирательства по уголовному делу о нецелевом использовании государственного имущества.

Так как Майлис Репс является депутатом Рийгикогу, то прежде чем ей можно будет предъявить обвинение и отправить под суд, необходимо лишить ее депутатской неприкосновенности. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что осенью 2020 года выяснилось, что Репс на должности министра использовала министерское имущество и рабочую силу в интересах своей семьи. Кроме того, она отметила свой день рождения в ресторане Mon Repos за счет налогоплательщиков.

Все закончилось ее отставкой и уголовным делом, которое все еще не дошло до суда. Пока еще не ясно, какой денежный ущерб принесла министерству деятельность Репс. Само министерство до сих пор не назвало точную сумму.

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