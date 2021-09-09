Прокуратура ходатайствует о лишении Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Центристы поддерживают это решение

Так как Майлис Репс является депутатом Рийгикогу, то прежде чем ей можно будет предъявить обвинение и отправить под суд, необходимо лишить ее депутатской неприкосновенности.

У адвокатов Репс был месяц для ознакомления с документами уголовного дела и подачи досудебных заявлений в прокуратуру. Однако ее защита не обращалась в прокуратуру с какими-либо ходатайствами, поэтому прокуратура обратилась к канцлеру юстиции с прошением лишить Репс депутатской неприкосновенности.

Канцлер права согласен с ходатайством прокуратуры, но сначала в Рийгикогу должно пройти голосование на этот счет. После этого Майлис Репс можно будет предъявить обвинение.

Delfi спросил у председателя Центристской фракции Рийгикогу Яануса Карилайда, поддержит ли фракция лишение депутатской неприкосновенности Репс, которая раньше занимала должность председателя.

"Да. Надеемся, что она и сама этого хочет. Чем быстрее все разрешится, тем лучше", — ответил Карилайд.

В истории независимой Эстонии еще ни разу не происходило, чтобы прокуратура не могла предъявить обвинение депутату Рийгикогу из-за отказа канцлера права или парламента. Репс угрожает также гражданский иск, который представило Министерство науки и образования в связи с подозрением в преступлении.

Осенью 2020 года выяснилось, что Репс на должности министра использовала министерское имущество и рабочую силу в интересах своей семьи. Кроме того, она отметила свой день рождения в ресторане Mon Repos за счет налогоплательщиков.

Все закончилось ее отставкой и уголовным делом, которое все еще не дошло до суда. Пока еще не ясно, какой денежный ущерб принесла министерству деятельность Репс. Само министерство до сих пор не назвало точную сумму.