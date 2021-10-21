ВИДЕООПРОС RusDelfi | "Не боюсь и не хочу, я человек здоровый". Почему жители Маарду отказываются от вакцинации?

19-летний Леонид говорит, что никак не может найти время, чтобы привиться от коронавируса. А на самом деле, объясняет он чуть позже в разговоре, не хочет. ”Есть случаи, когда, например, ребенок пошел вакцинироваться и умер, поэтому нет большого желания”, — говорит молодой человек.

По его словам, он откажется от вакцинации даже в том случае, если медики придут с вакциной прямо к двери. Специального приглашения на вакцинацию Леонид не получал.

Юлия (39) говорит, что не видит в вакцинации пользы и заболеть она не боится. На вопрос, согласилась бы она на вакцинацию, если бы медики пришли к ней домой, Юлия ответить затруднилась. Не соглашается она и на российскую вакцину ”Спутник” — если бы можно было привиться ей. ”Но скорее всего, [вакцинироваться] скоро придется”, — не исключает она.

81-летний Пётр говорит, что не вакцинировался потому, что уже переболел коронавирусом. По его словам, сейчас ему вакцинироваться еще рано, но когда придет время, то сделает прививку от ковида.

Ану (40) говорит, что не хочет травить организм каким-то ядом. Другая жительница Маарду, которой уже за 60 лет — так она ответила — говорит: ”Не боюсь и не хочу, я человек здоровый”.

Сергей (52) тоже не хочет вакцинироваться. Он ссылается на тех, кто говорит, что после вакцинации ухудшается самочувствие, может быть рвота. ”Никто не знает, что колют, никто не объясняет”, — говорит он.