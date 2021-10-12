Активистка: на старейшине Ласнамяэ шапка горит

Напомним, что в своей статье в газете Eesti Päevaleht Хельранд указала на то, что удельная доля невакцинированных людей выше в тех частях Таллинна, где проживает больше русскоязычных людей. В качестве примера был приведен район Ласнамяэ.

В своем ответе старейшина Ласнамяэ Владимир Свет дал свои объяснения низкому охвату вакцинацией жителей района и обвинил Хельранд в предвыборонй попытке противопоставить людей по национальному признаку.

Хельранд на выступление старейшины ответила следующей репликой:

"У старейшины Ласнамяэ Владимира Света на голове шапка горит. Он сам признает, что показатели вакцинации в Ласнамяэ ниже, чем в среднем по Таллинну и Эстонии. Сильно ниже. И обоснование Света, что "многие ласнамяэсцы уже переболели коронавирусом" — лишь признание собственной несделанной работы.

Я не в чем не упрекаю ласнамяэсцев, а лишь руководителей города и района, которые оставили своих жителей без заботы. Посмотрите, что сделал летом Тарту, где охват почти 80%. Ласнамяэ — очень большая часть города, и с улицы Паэ или Пунане пожилой человек в Тондираба не пойдет.

Я написала, что в возрастной категории 70 лет и старше охват, к примеру, в Пирита и Нымме +/-80%, а в Пыхья-Таллинне лишь 58%. И здесь не на кого показывать пальцем."