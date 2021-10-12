”Русской карте” и вакцинации не по пути: стигматизации жителей конкретного района нет оправдания

Особенно грустно, что эта более чем сомнительная формулировка вышла из-под пера баллотирующейся по списку социал-демократов бывшей журналистки, поскольку такие громкие заголовки одновременно ошибочны и бестактны. Неужели именно так социал-демократы планируют освобождать место для новой команды и новых идей (предвыборный лозунг партии на этих выборах)? Надеюсь, что это все-таки неудавшаяся реплика одного конкретного кандидата, а не позиция всей партии в дискуссии о решении проблем, вызванных COVID-19.

Показатели ванцинации в Ласнамяэ действительно не дотягивают до средних по Таллинну и остальной Эстонии. На позапрошлой неделе показатель заражаемости в Ласнамяэ составлял 232 позитивных случая на 100 000 жителей. В Таллинне соответствующий показатель составлял 315, а по всей Эстонии 375 случаев на 100 000 жителей. Иными словами, ласнамяэсцы заболевали коронавирусом реже, чем жители столицы или всей страны. Причин тому может быть несколько, причем одна из них скорее всего заключается в том, что многие жители Ласнамяэ уже переболели COVID-19 и приобрели в результате этого иммунитет против этого вируса. Это может отчасти объяснить тот факт, что при 55%-ном показателе охвата вакцинацией ласнамяэсцы заболевают реже, чем, например, жители Кесклинна (361 случай на 100 000 жителей). Выходит, что прежде чем выступать с громкими заявлениями, баллотирующемуся в Кесклинне политику следует уяснить факты и в первую очередь уделить внимание проблемам, которые острее стоят в ее районе.