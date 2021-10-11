Букмекерская контора о выборах: Кылварт снова станет мэром Таллинна, но единоличной власти добиться не получится(39)
”Исходя из прогнозов, Центристская партия однозначно выиграет выборы в Таллинне, и мэр не сменится. С 64% уверенностью можно сказать, что по состоянию на 1 января мэром Таллинна будет Михаил Кылварт”, — прокомментировал аналитик Betsafe Иван Шпол. По его словам, несмотря на это, коэффициенты показывают, что центристы не получат исключительную власть в столице, поскольку хорошо покажет себя Партия реформ, которая в нескольких районах наберет наибольшее количество голосов. С вероятностью 62% в горсобрание войдет и впервые участвующая в местных выборах партия Eesti 200.
Например, Партия реформ традиционно победит на выборах в центре города, в Пирита и Нымме, причем, по прогнозам, в этом году выиграет и в Кристийне. В Ласнамяэ Партия реформ займет второе место после Центристской партии, а EKRE — уверенное третье.
Аналитики Betsafe также рассчитали коэффициенты в отношении результатов выборов в других крупных городах Эстонии. ”Партия реформ продолжит править в Тарту с вероятностью 85%. В Пярну конкуренция несколько обострилась — вероятность победы Партии реформ составляет 32%, EKRE — 27%, а Центристской партии — 26%. В Нарве Центристская партия соберет голосов больше всех, и в настоящее время мы считаем, что вероятность победы EKRE в этом регионе составляет 8%”, — прокомментировал Шпол.
По оценке портала, дуэли выдвигающихся в одном регионе политиков будут жаркими. Например, по прогнозам, Юри Ратас получит лучший результат, чем Мартин Хельме, Раймонд Кальюлайд победит бывшего однопартийца Яну Тоом, Март Хельме наберет больше голосов, чем Эдгар Сависаар, а результат Рихо Терраса превысит результат Аркадия Попова.
Коэффициенты показывают, что общенациональная явка в этом году не увеличится и даже будет ниже 53,3% явки местных выборов 2017 года.