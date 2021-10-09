09.10.2021, 17:10
ВИДЕО | Сумасшедший поступок! Под Нарвой опасный обгон чуть не закончился лобовым столкновением(148)
Читатель Delfi прислал видео опасной ситуации на дороге, произошедшей вблизи Нарвы. Водитель своим поведением подверг опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников движения.
Как видно на видео, водитель пошел на крайне опасный обгон, когда по полосе встречного движения уже приближался другой автомобиль. В итоге он не смог вовремя перестроиться в свою полосу.
К счастью, другие два автомобиля подвинулись, фактически сделав на дороге из двух полос третью, и лобового столкновения удалось избежать.