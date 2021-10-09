ПОДКАСТ | Кальюлайд: "Реформисты и центристы уже обсуждают коалицию в Таллинне"

Вадим Белобровцев — Центристская партия (В.Б.): Мне добавить особо даже нечего. Все сказал Евгений. Сейчас существует два варианта. 1. Центристы сохраняют за собой абсолютное большинство и продолжают развивать город. 2. Все объединяются против Центристской партии и создают коалицию. Когда-то давно была такая коалиция, ее называли коалицией ”гномиков”. Избиратель сам должен решить.

Евгений Криштафович — Партия реформ (Е.К): Партия реформ считает, что сейчас просто неэтично делить шкуру неубитого медведя и вести какие-то переговоры о коалиции до официальных итогов выборов. Что касается готовности войти в коалицию, то у Партии реформ такое желание есть, мы хотим создать коалицию в городе. Скорее всего, самая большая проблема с заключением коалиции у нас была бы с центристами в Таллинне. Не верю в это.

Сейчас, по сравнению с выборами 2019 года, менее охотно говорят о возможной коалиции. В прошлый раз прилетело Юри Ратасу, который сначала отрицал возможность коалиции в Рийгикогу с EKRE, потом она неожиданно сформировалась.

На втором графике данные опроса Kantar Emor по Таллинну. Фиолетовым показатели 2017 года, зеленым за сентябрь 2021 года. Опрос проводился в интернете, принимал участие любой житель Таллинна от 16 до 84 лет, который планирует пойти на выборы.

Ведущий (В): По сравнению с опросом после предыдущих муниципальных выборов в 2017 году, популярность центристов упала на 5%, сейчас — 39%, у реформистов остались примерно такие же показатели (20%), у социал-демократов тоже (11%). Многие говорят, что центристам придется находить партнеров и формировать коалицию в городе.

В.Б.: До выборов точно нет.

Раймонд Кальюлайд — Социал-демократы (Р.К.): Человек сказал: до выборов. Я с этим совершенно согласен. Это правильная позиция. Сперва должны избиратели сказать, каким они видят будущее Таллинна. Скорее всего, в этот раз избиратели не дадут центристам большинство. Для этого им нужно набрать как минимум столько же голосов, как в прошлый раз — а в 2017 они получили 40 мандатов. У нас 79 депутатов, если у тебя есть 40 — то ты можешь выбрать мэра и формировать городской бюджет.

Наверное, центристы победят. У нас есть традиция, что победителю дается право начать переговоры с другими партиями, если партия не набрала большинство голосов. Я думаю, в Таллинне будет так же.

Мне немного непонятно, почему Вадим говорит, что они исключают возможность коалиции с реформистами. Мы все знаем, что между ними у реформистами уже есть некие контакты, первые шаги. Естественно, из-за коалиции в Рийгикогу, для центристов первым выбором окажется Партия реформ. Если центристы будут говорить с другими партиями, то в Тоомпеа Юри Ратаса буду спрашивать, а что происходит? Почему так? Напомню, у Сависаара была коалиция с реформистами в городе, когда была коалиция в Рийгикогу. Это всегда было взаимосвязано. Также будет и сейчас.

В: Вадим, проводите ли вы консультации с Партией реформ?

В.Б.: Раймонду виднее из Социал-демократической партии, как реформисты с центристами общаются. Он опять лучше знает.

Р.К.: Это и раньше так было, я всегда лучше тебя знал, что происходит в твоей партии.

В.Б.: В новейшей истории Эстонии достаточно много случаев, когда победитель выборов оказывается в оппозиции. Очень много. Поэтому, я думаю, переговоры идут между оппозиционными партиями. Для нас вопрос о коалиции сейчас не стоит. Если мы не получим большинство, то будет образована коалиция без центристов. Об этом часто говорится. Урмас Рейнсалу постоянно заявляет это, только что Евгений подтвердил, что не видит коалиции с центристами.

В: Евгений, вы слышали о каких-то переговорах?