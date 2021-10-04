Lidl удивляет сверхнизкими ценами. Selver в ценовой войне участвовать не планирует

В открывающихся латвийских магазинах Lidl килограмм бананов будет стоить 39 центов, килограмм бройлера — 1,15 евро, килограмм длинных огурцов — 79 центов и килограмм томатов — 49 центов.

В то же время, к примеру, на сегодняшний день цены в эстонских магазинах Selver на те же продукты составляют (за килограмм): бананы 69 центов (это льготная цена, обычная — 1,09), бройлер — 3,19 евро, длинные огурцы — 2,49 евро и томаты — 1,29 евро.

Руководитель по коммуникациям Selver Рихо Вески сказал, что его сеть в ценовую войну ввязываться не планирует, а проигравшим в ценовой войне будет производитель. Он отметил, что Selver слишком высоко ценит своих партнеров и эстонских производителей, чтобы продавать местную продукцию по несправедливой цене.

"Агрессивная кампания касается выхода Lidl на рынок. Цены, более чем наполовину ниже рыночных, долго не продержаться — по прошествии некоторого времени они обязательно сравняются с остальным рынком. За примерами такого сценария далеко ходить не нужно — литовский рынок уже через это прошел", — сказал Вески.

Напомним, что руководитель по коммуникациям Lidl Яаника Яаго сообщила пару месяцев назад изданию Ärileht, что из восьми эстонских магазинов сети пять будут расположены в Таллинне, еще по одному — в Тарту, Пярну и Нарве. Если раньше Lidl сообщал, что планируется открыть магазины в Эстонии в этом году, то сейчас о текущем годе уже не говорят.

Ближайший к Эстонии латвийский магазин Lidl находится в Валмиера.



