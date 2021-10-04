Последняя поездка Кальюлайд на посту президента начнется с Нарвы

В Нарве глава государства встретится с мэром Антсом Лийметсом и членами городской управы, а также посетит пограничный пункт, пишет RusERR. Затем Керсти Кальюлайд побеседует с директором Нарвского колледжа Тартуского университета Мареком Саммулем на тему образования в Ида-Вирумаа. После этого президент поедет в Йыхви, где посетит Вируский пехотный батальон и встретится с проходящими там службу военными.