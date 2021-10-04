04.10.2021, 08:31
Последняя поездка Кальюлайд на посту президента начнется с Нарвы(34)
Foto: Priit Simson
В понедельник премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетит с визитом Финляндию, а президент Керсти Кальюлайд начнет свою четырехдневную поездку по стране с посещения Нарвы.
В Нарве глава государства встретится с мэром Антсом Лийметсом и членами городской управы, а также посетит пограничный пункт, пишет RusERR. Затем Керсти Кальюлайд побеседует с директором Нарвского колледжа Тартуского университета Мареком Саммулем на тему образования в Ида-Вирумаа. После этого президент поедет в Йыхви, где посетит Вируский пехотный батальон и встретится с проходящими там службу военными.
Во второй половине дня Керсти Кальюлайд прибудет в Муствеэ, откуда начнется совместная семикилометровая велопрогулка к певческой сцене Казепя.