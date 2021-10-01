Напавшая на детей с ножом женщина предстанет перед судом за попытку убийства

Как уже сообщалось, 1 марта в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви 37-летняя женщина нанесла ножевые ранения мальчикам 8 и 10 лет. Одному из пострадавших потребовалась операция.

Позже прокуратура сообщила, что женщине предъявлено подозрение в попытке убийства. В случае обвинительного приговора ее может ожидать длительное тюремное заключение.

К сегодняшнему дню полиция завершила расследование этого уголовного дела. "В ходе следствия была произведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определила, что подозреваемая осознавала характер своих действий и их противоправность", — сообщила пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.

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