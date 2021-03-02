ФОТО И ВИДЕО | Нападение на детей в Выхма: местные знали о проблемах с психическим здоровьем женщины уже давно(12)
Мужчина, живущий в соседнем подъезде и оказавший мальчикам после нападения первую помощь рассказывает, что у одного пострадавшего была глубокая рана щеки, а второму удар ножа пришелся в коленку. По всей видимости, женщина использовала большой кухонный нож или резак. Один из мальчиков, по словам очевидца, уже терял сознание, но, к счастью, быстро приехала скорая помощь и отвезла детей в больницу.
По информации соседа, после операции жизни детей ничего не угрожает.
Горазды на проказы
Живущая в доме напротив пожилая женщина рассказала, как мальчики вчера себя развлекали: стучались в случайно выбранные окна первого этажа дома.
"Провоцировали, но ведь мальчики обычно озорные, все такое делали", - берёт сторону мальчиков женщина. По ее словам, дети к окнам Райли не подходили. Наверное, зашли в подъезд и там продолжили стучаться.
При этом нужно отметить, что нет полной уверенности в том, что в окна стучались те же самые дети, которые позже пострадали от ножа Райли.
Молодая мама, живущая в другом доме, вспоминает, как мальчики безобразничали на клумбах, а в ответ на замечания грубили.
"Оба же со справками"
Райли напала с ножом на детей у своей квартиры - номер 48. Проживающая в квартире напротив женщина говорит, что мальчики ходили в гости к живущей на верхнем этаже девочке, носились по коридору туда-сюда.
По ее словам, Райли живет вдвоем с мужчиной - Иваром. Мужчина родом из Выхма, он уже в школьные годы был немного не в себе, утверждает соседка. А вообще пара была тихая, никогда с ними хлопот не было.
Немолодой мужчина из соседнего подъезда сообщил корреспонденту Delfi, что у обоих жильцов 48-й квартиры есть проблемы с душевным здоровьем. Но Ивар вроде молодец, работает в Rimi на сборе тележек.
"У обоих же есть справки", - говорит и наш самый первый собеседник, намекая на психические отклонения Райли и ее мужчины. Сосед уверен, что Райли признают невменяемой, в тюрьму не отправят, и она по-прежнему будет жить в этом доме.
Из разговоров с соседями выяснилось, что в семье пострадавших мальчиков растет еще один ребенок - 6-летний братик.
Напомним, что в понедельник в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви на детей 8 и 10 лет совершено нападение.
Детей обнаружила жительница того же подъезда, которaя вызвала скорую помощь и оказала первую помощь. Оба ребенка получили тяжкие ножевые ранения, их доставили в больницу.
Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину, 37-летнюю жительницy того же дома.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
Со вчерашнего дня полиция проводит следственные действия: собирает улики, допрашивает людей, обладающих информацией по делу.
В среду прокуратура будет решать вопрос об аресте подозреваемой. Мотивы женщины выясняются, сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа.
"Уже сейчас можно сказать, что ранее у женщины правонарушений в какой бы то ни было сфере не было. В этом деле обязательно нужно назначить судебно-психиатрическую экспертизу, которая даст возможные ответы о поведении женщины", - сказала Талимаа.
Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк сообщила, что состояние детей стабильное.