Новости Эстонии
02.03.2021, 20:48

ФОТО И ВИДЕО | Нападение на детей в Выхма: местные знали о проблемах с психическим здоровьем женщины уже давно

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Мари Ээсмаа
Вчера вечером в Выхма 37-летняя Райли напала на двух мальчиков - 8 и 10 лет. Горожане, с которыми удалось поговорить Delfi, утверждают, что у нападавшей были проблемы с душевным здоровьем. Возможно, ей действовало на нервы озорство детей, предполагают местные, не оправдывая поведение женщины.

Мужчина, живущий в соседнем подъезде и оказавший мальчикам после нападения первую помощь рассказывает, что у одного пострадавшего была глубокая рана щеки, а второму удар ножа пришелся в коленку. По всей видимости, женщина использовала большой кухонный нож или резак. Один из мальчиков, по словам очевидца, уже терял сознание, но, к счастью, быстро приехала скорая помощь и отвезла детей в больницу.

По информации соседа, после операции жизни детей ничего не угрожает.

Горазды на проказы

Живущая в доме напротив пожилая женщина рассказала, как мальчики вчера себя развлекали: стучались в случайно выбранные окна первого этажа дома.

"Провоцировали, но ведь мальчики обычно озорные, все такое делали", - берёт сторону мальчиков женщина. По ее словам, дети к окнам Райли не подходили. Наверное, зашли в подъезд и там продолжили стучаться.

При этом нужно отметить, что нет полной уверенности в том, что в окна стучались те же самые дети, которые позже пострадали от ножа Райли.

Молодая мама, живущая в другом доме, вспоминает, как мальчики безобразничали на клумбах, а в ответ на замечания грубили.

"Оба же со справками"

Райли напала с ножом на детей у своей квартиры - номер 48. Проживающая в квартире напротив женщина говорит, что мальчики ходили в гости к живущей на верхнем этаже девочке, носились по коридору туда-сюда.

По ее словам, Райли живет вдвоем с мужчиной - Иваром. Мужчина родом из Выхма, он уже в школьные годы был немного не в себе, утверждает соседка. А вообще пара была тихая, никогда с ними хлопот не было.

Немолодой мужчина из соседнего подъезда сообщил корреспонденту Delfi, что у обоих жильцов 48-й квартиры есть проблемы с душевным здоровьем. Но Ивар вроде молодец, работает в Rimi на сборе тележек.

"У обоих же есть справки", - говорит и наш самый первый собеседник, намекая на психические отклонения Райли и ее мужчины. Сосед уверен, что Райли признают невменяемой, в тюрьму не отправят, и она по-прежнему будет жить в этом доме.

Из разговоров с соседями выяснилось, что в семье пострадавших мальчиков растет еще один ребенок - 6-летний братик.

Напомним, что в понедельник в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви на детей 8 и 10 лет совершено нападение.

Детей обнаружила жительница того же подъезда, которaя вызвала скорую помощь и оказала первую помощь. Оба ребенка получили тяжкие ножевые ранения, их доставили в больницу.
Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину, 37-летнюю жительницy того же дома.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.

Со вчерашнего дня полиция проводит следственные действия: собирает улики, допрашивает людей, обладающих информацией по делу.

В среду прокуратура будет решать вопрос об аресте подозреваемой. Мотивы женщины выясняются, сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа.

"Уже сейчас можно сказать, что ранее у женщины правонарушений в какой бы то ни было сфере не было. В этом деле обязательно нужно назначить судебно-психиатрическую экспертизу, которая даст возможные ответы о поведении женщины", - сказала Талимаа.

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк сообщила, что состояние детей стабильное.

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