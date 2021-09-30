Правительство сделало исключение для участников фестиваля "Золотая маска"

Исключения касаются творческого персонала театров-участников фестиваля "Золотая маска", который пройдет в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября.

Правительство сделало для фестиваля исключение, поскольку речь идет о международно признанном и важном культурно-дипломатическом мероприятии, пишет rus.err.

В этом году в фестивале примут участие пять российских театров: "Сатирикон", "Балет Москва". Театр наций, Karlsson Haus и "Современник".

В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса.