30.09.2021, 22:30
Правительство сделало исключение для участников фестиваля "Золотая маска"(5)
Foto: Eero Vabamägi
Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом актеры театров, участвующих в фестивале "Золотая маска", будут избавлены от требования соблюдать самоизоляцию, если после контакта с больным результат их теста окажется отрицательным, решило правительство Эстонии.
Исключения касаются творческого персонала театров-участников фестиваля "Золотая маска", который пройдет в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября.
Правительство сделало для фестиваля исключение, поскольку речь идет о международно признанном и важном культурно-дипломатическом мероприятии, пишет rus.err.
В этом году в фестивале примут участие пять российских театров: "Сатирикон", "Балет Москва". Театр наций, Karlsson Haus и "Современник".
В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавируса.