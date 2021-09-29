29.09.2021, 09:50
Языковой департамент вынес EKRE предписание из-за рекламы на русском языке(47)
Foto: Matti Aivar Lind, EKRE Narva
Языковой департамент вынес Консервативной народной партии Эстонии(EKRE) предписание в связи с отсутствием на рекламе текста на эстонском языке.
Речь идет о замеченном в Нарве микроавтобусе EKRE, покрытом русскоязычной предвыборной рекламой . Сообщение о проступке департаменту направил юрист и активист Евгений Криштафович.
Он отметил, что наружная реклама, размещенная в общественном месте с целью агитации, согласно Закону о языке должна быть составлена на эстонском языке, и попросил призвать ERKE к ответственности. Вчера Криштафович получил от департамента письмо, в котором сообщалось, что председателю EKRE Мартину Хельме вынесено предписание, согласно которому необходимо либо добавить к русскоязычному тексту перевод на эстонский язык, либо убрать противоречащую закону рекламу. Сделать это необходимо не позднее 1 октября.