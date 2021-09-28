28.09.2021, 23:58
Сказка из Молдовы: тираспольский "Шериф" обыграл на выезде мадридский "Реал"!
Фото: Scanpix
Суперклуб из Мадрида забил свой единственный гол с пенальти, в то время как "Шериф" смог забить в два раза больше, и все — с игры. Сенсация в Лиге чемпионов!
У "Реала" отличился Бензема, реализовавший пенальти на 65 минуте. Это позволило сравнять счет, так как на еще в первом тайме "Шериф" вышел вперед.
Решающий гол на 89 минуте провел Себастьян Тилль, год назад игравший в российском "Тамбове". С его помощью молдоване сенсационно увозят 3 очка с "Сантьяго Бернабе" и возглавляют группу D c шестью очками.
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