Сказка из Молдовы: тираспольский "Шериф" обыграл на выезде мадридский "Реал"!

У "Реала" отличился Бензема, реализовавший пенальти на 65 минуте. Это позволило сравнять счет, так как на еще в первом тайме "Шериф" вышел вперед.

Решающий гол на 89 минуте провел Себастьян Тилль, год назад игравший в российском "Тамбове". С его помощью молдоване сенсационно увозят 3 очка с "Сантьяго Бернабе" и возглавляют группу D c шестью очками.

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