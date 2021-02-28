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ФОТО: Отт Тянак одержал красивую победу на Ралли Арктики
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ФОТО: Тянак увеличил преимущество перед конкурентами
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ФОТО: Отт Тянак лидирует после первого дня Ралли Арктики
ФОТО: Российский экипаж перевернулся на ралли в Отепя
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Ожье выиграл Ралли Монте-Карло, Тянак получил предупреждение от FIA
ВИДЕО: Тянак пробил два колеса и прервал Ралли Монте-Карло
ФОТО: Тянак потерял лидерство - вперед вырвался Эванс
ВИДЕО: Жуткая авария финского гонщика на Ралли Монте-Карло
ФОТО: Тянак выиграл два стартовых заезда в Монте-Карло
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Отт Тянак о новом сезоне: "Моя цель - титул чемпиона мира"
ВИДЕО: Ужасная авария Тянака возглавила список самых ярких моментов года
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ФОТО: Ожье выиграл чемпионат мира по ралли, Тянак на третьем месте
Лидер чемпионата мира вылетел с трассы и потерял шансы на победу
ФОТО: Чемпион мира Тянак пытается попасть на призовой подиум
ФОТО: Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись с Шумахером
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Финский бизнесмен приобрел для эстонского гонщика автомобиль
ФОТО И ВИДЕО | Тянак завершил Ралли Сардиния шестым
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ФОТО: Тянак добавил скорости, но отставание стало больше
Что-то пошло не так. Тянак неудачно начал Ралли Италии
ВИДЕО: 20-летний эстонский гонщик врезался в Финляндии в дерево
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Британец Эванс Эльфин выиграл ралли WRC в Турции
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ВИДЕО: Тянак прервал Ралли Турции и выбывает из чемпионской гонки
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ФОТО: Сумеет ли Тянак развить свой успех на дорогах Турции?
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ГАЛЕРЕЯ | Отт Тянак выиграл Ралли Эстонии: команда работала, а я сидел дома на диване
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Ралли Эстонии: Тянак лидирует после первого дня
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ВИДЕО | Местные жители обеспокоены: участники ралли совершают опасные маневры даже не во время соревнований
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ФОТО | Сын Олега Гросса разбил гоночную машину и закончил соревнования досрочно
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ФОТО: Отт Тянак уверенно выиграл Южно-Эстонское ралли
Отец трех дочерей трагически погиб во время авторалли
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Финский эксперт: Ралли Эстонии представляет большую опасность
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Названы условия выступления зарубежных спортсменов в Эстонии
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Желающие попасть на Ралли Эстонии обрушили сервер продаж
Отт Тянак в Италии пришел на финиш вторым
Эстонская медлительность — миф! Программа "Балтия" рассказывает о самых быстрых людях страны
На Ралли Эстонии допустят 20 000 человек. Продажа билетов начнется в августе
ФОТО: Отт Тянак уверенно победил в Вируском ралли
Исторический момент! На дорогах Эстонии пройдет этап чемпионата мира по ралли
С Эстонией или без Эстонии? Новый календарь чемпионата мира не утвержден
Легендарный гонщик об эстонском этапе чемпионата мира: "Это звучит странно"
Эстонии предложили провести этап чемпионата мира. Сколько это стоит?
ФОТО и ВИДЕО: Партнер Тянака вдребезги разбил машину в Финляндии
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