Полная противоположность ”Флоре”! Журналист из Молдовы рассказал RusDelfi про ”Шериф”, который сделал ставку на легионеров
Вообще-то "Шериф" — это крупнейший банк непризнанной республики Приднестровье и владелец ее единственного мобильного оператора. А еще это футбольный клуб, которому 20 лет нет равных в чемпионате Молдовы. В этом сезоне "Шериф" впервые пробился в группу Лиги чемпионов. Футбол — едва ли не единственная отдушина региона. В остальном жизнь в Приднестровье не сахар.
Да, в составе ”Шерифа” нет молдаван. А в чемпионате страны нет лимита. С точки зрения результатов — это не имеет абсолютно никакого значения. Это то же самое, что забить гол. Нам ведь не важно, какой частью тела его забьет игрок: ногой или головой. Даже ”рука бога” Марадоны когда-то стала тоже результативной. И это было, к слову, неправильно, но это не отменило гол, а значит, и конечный результат. Другое дело, что на фоне сегодняшнего ”Шерифа”, молдавский футбол — это всего лишь грустная история о пациенте, которого давно перевозят в инвалидном кресле. Поэтому, с точки зрения результата, успех ”Шерифа” — прекрасно и исключительно, но с точки зрения ощущений — это легкое недоумение. У молдавского футбола — крепкое сердце, но слабые ноги.
”Шериф” в экономическом мире здорового человека никогда не должен был оказаться в группе Лиги чемпионов. Но команда, где средние зарплаты — € 10 000, прошла все квалификационные раунды, лишила шансов на участие ”Црвену Звезду” и загребское ”Динамо”.
Глобально говоря, ”Шериф” живет вне измерений молдавского футбола. Он развивается по своему алгоритму, а единственное, что связывает его с Молдовой — он играет в чемпионаты страны. И все просто: команда дислоцируется в Тирасполе, который, говоря на политическом языке, не подчиняется (ни политически, ни экономически) юриспруденции Молдовы. В 90-е годы бизнесмен Виктор Гушан ”придумал” этот клуб, развил его, построил ультрасовременный комплекс с двумя крутыми стадионами, со множеством тренировочных полей. Но в Приднестровье он влияет не только на экономику, но и на политическую составляющую. При этом, бытие клуба почти вообще и никак не связано с правовым полем Молдовы. И получается, что вся непризнанная республика работает на один клуб. На клуб, который принадлежит олигархическому клану.
Во-вторых, в Молдове отменили лимит на легионеров. ”Шериф” ”забил” на молдавских футболистов, предпочтя зарубежных из Африки и Латинской Америки. И тут надо признать: в Молдове страшный период бесплодия — почти нет по-настоящему классных молдавских футболистов (за исключением, быть может, Рябчука, Епуряну и Ионицэ). При этом, куда-то подевались юные футболисты, то есть, почти нет молодых талантов/самородков. В последние лет 20 с детско-юношеским футболом в Молдове очевидно что-то произошло/происходит. Итак, успех ”Шерифа” — это много денег олигархического клана (плюс в том, что Гушан реально кайфует от футбола), который представляет интересы в молдавском футболе и живёт не по законам Молдовы, а по своим. Плюс отмена лимита на легионеров.
Приднестровье часто называют "Республикой Шериф". Всё из-за того, что одноимённому холдингу принадлежат десятки организаций. Футбольному клубу "Шериф" преодолевать границу Приднестровья возможно, гораздо проще, чем например, эстонцам, преодолеть границу Эстонии с Россией на КПП ”Ивангород — Нарва”. Проблемы при передвижении будут, если только у автобуса ”Шерифа” вдруг закончится топливо. Но вряд ли, поскольку в регионе топливный бизнес контролирует Гушан, а сеть автозаправочных станций так и называется — АЗС ”Шериф”. В любом другом случае, проблем не будет — определенно.
В Молдове вообще очень либерально относятся к гражданам так называемой республики Приднестровье. Настолько либерально, что, например, президент самопровозглашённого Приднестровья, Вадим Красносельский пользуется только VIP-залом аэропорта в Кишинёве. Речь идет о тех случаях, когда чиновник отправляется или возвращается с заграничных визитов. Более того, у Молдовы как такового КПП с Приднестровьем и вовсе нет.
Футбольный клуб "Шериф" критикуют фанаты других команд. И в этом даже не виноват ”Шериф”: просто того ”требует” фанатская культура. Но правда в том, что есть болельщики, которым не нравится, что в ”Шерифе” почти нет местных игроков. Более того, парадокс ещё заключается в том, что при чуть ли не инопланетных условиях (по молдавским меркам — точно), у ”Шерифа” в первой команде нет собственных воспитанников. Есть Александр Белоусов, но он играет по большим праздникам, и ЛЧ не из их числа. Такого, чтобы состав был полностью интернациональным, в истории ”Шерифа” ещё не было. А команда ведь трижды играла в групповой стадии Лиги Европы. С молдаванами в составе, между прочим. Лично мне тоже это не нравится и, грубо говоря, если выбирать между ”Шерифом” с молдавскими футболистами или с легионерами, то выбор будет очевиден. Наверное, так считают 95% молдавских болельщиков. Я не говорю о болельщиках, которые проживают в приднестровском регионе Молдовы. Возможно, они более лояльны к ”Шерифу”.
В целом, в Молдове эйфория. Это то же самое, если бы женщина родила после 30-ти лет бесплодия. Конечно, мы рады. Но во всей этой истории успеха есть и обратная сторона: успех ”Шерифа” никак не соотносится с уровнем молдавского футбола. Молдавские клубы на Евро-арене выступают неубедительно, и максимум раз в три-четыре года способны преодолеть один круг. А сборная сейчас — это вообще страшный сон. Говорить о национальной команде страны без успокоительных уже нельзя. 180 место в рейтинге FIFA — это самое низкое место в истории нашей команды. Вот такие парадоксы ”по-молдавски”. Поэтому, большая часть рада, но у некоторых — это "радость со слезами на глазах".
К сожалению, жители Приднестровья красочных перспектив "Шерифа" не разделят. При нынешнем раскладе сил им не светит ничего хорошего. Лига чемпионов — приятное, но, пожалуй, единственное исключение. Впереди у ”Шерифа” противостояния с еще более серьезными противниками — ”Интером” и мадридским ”Реалом”. Но после показанной с ”Шахтером” приднестровской удали есть ощущение, что дебютант может преподнести еще несколько сюрпризов на этом турнире.