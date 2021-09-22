Полная противоположность ”Флоре”! Журналист из Молдовы рассказал RusDelfi про ”Шериф”, который сделал ставку на легионеров

Глобально говоря, ”Шериф” живет вне измерений молдавского футбола. Он развивается по своему алгоритму, а единственное, что связывает его с Молдовой — он играет в чемпионаты страны. И все просто: команда дислоцируется в Тирасполе, который, говоря на политическом языке, не подчиняется (ни политически, ни экономически) юриспруденции Молдовы. В 90-е годы бизнесмен Виктор Гушан ”придумал” этот клуб, развил его, построил ультрасовременный комплекс с двумя крутыми стадионами, со множеством тренировочных полей. Но в Приднестровье он влияет не только на экономику, но и на политическую составляющую. При этом, бытие клуба почти вообще и никак не связано с правовым полем Молдовы. И получается, что вся непризнанная республика работает на один клуб. На клуб, который принадлежит олигархическому клану.

Да, в составе ”Шерифа” нет молдаван. А в чемпионате страны нет лимита. С точки зрения результатов — это не имеет абсолютно никакого значения. Это то же самое, что забить гол. Нам ведь не важно, какой частью тела его забьет игрок: ногой или головой. Даже ”рука бога” Марадоны когда-то стала тоже результативной. И это было, к слову, неправильно, но это не отменило гол, а значит, и конечный результат. Другое дело, что на фоне сегодняшнего ”Шерифа”, молдавский футбол — это всего лишь грустная история о пациенте, которого давно перевозят в инвалидном кресле. Поэтому, с точки зрения результата, успех ”Шерифа” — прекрасно и исключительно, но с точки зрения ощущений — это легкое недоумение. У молдавского футбола — крепкое сердце, но слабые ноги.

Вообще-то "Шериф" — это крупнейший банк непризнанной республики Приднестровье и владелец ее единственного мобильного оператора. А еще это футбольный клуб, которому 20 лет нет равных в чемпионате Молдовы. В этом сезоне "Шериф" впервые пробился в группу Лиги чемпионов. Футбол — едва ли не единственная отдушина региона. В остальном жизнь в Приднестровье не сахар.

Во-вторых, в Молдове отменили лимит на легионеров. ”Шериф” ”забил” на молдавских футболистов, предпочтя зарубежных из Африки и Латинской Америки. И тут надо признать: в Молдове страшный период бесплодия — почти нет по-настоящему классных молдавских футболистов (за исключением, быть может, Рябчука, Епуряну и Ионицэ). При этом, куда-то подевались юные футболисты, то есть, почти нет молодых талантов/самородков. В последние лет 20 с детско-юношеским футболом в Молдове очевидно что-то произошло/происходит. Итак, успех ”Шерифа” — это много денег олигархического клана (плюс в том, что Гушан реально кайфует от футбола), который представляет интересы в молдавском футболе и живёт не по законам Молдовы, а по своим. Плюс отмена лимита на легионеров.

Приднестровье часто называют "Республикой Шериф". Всё из-за того, что одноимённому холдингу принадлежат десятки организаций. Футбольному клубу "Шериф" преодолевать границу Приднестровья возможно, гораздо проще, чем например, эстонцам, преодолеть границу Эстонии с Россией на КПП ”Ивангород — Нарва”. Проблемы при передвижении будут, если только у автобуса ”Шерифа” вдруг закончится топливо. Но вряд ли, поскольку в регионе топливный бизнес контролирует Гушан, а сеть автозаправочных станций так и называется — АЗС ”Шериф”. В любом другом случае, проблем не будет — определенно.

В Молдове вообще очень либерально относятся к гражданам так называемой республики Приднестровье. Настолько либерально, что, например, президент самопровозглашённого Приднестровья, Вадим Красносельский пользуется только VIP-залом аэропорта в Кишинёве. Речь идет о тех случаях, когда чиновник отправляется или возвращается с заграничных визитов. Более того, у Молдовы как такового КПП с Приднестровьем и вовсе нет.