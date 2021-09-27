Убийство у бара в Ласнамяэ: обвиняемый Роман Глуховченко пожаловался на избиение во время задержания

О деталях задержания, которое произошло в октябре прошлого года в окрестностях Риги, Глуховченко рассказал в понедельник на заседании Харьюского уездного суда.

"Все происходило на улице. Подъехали два полицейских микроавтобуса. Мне под ноги бросили шумовые гранаты. Выскочили полицейские, избили меня и кинули в микроавтобус. Потом еще раз избили", — рассказал Глуховченко.

По словам Романа Глуховченко, во время задержания он сопротивления не оказывал.

"Я уже понял, что меня будут арестовывать. Выйдя из подъезда, заметил, что меня фотографируют. Спокойно пошел дальше в сторону остановки, а затем смиренно поднял руки. Вот и все. Я даже не пробовал бежать. Только отошел на пару метров от людей, чтобы никого из них не задело", — сказал он.

Убийство в Ласнамяэ



Как ранее писал Delfi, прокуратура обвиняет 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко в убийстве 26-летнего мужчины 22 августа 2020 года у бара в Ласнамяэ. Третьего участника преступления, 31-летнего Максима Васильева, обвиняют в тяжелом нарушении общественного порядка.

22 августа рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между Глуховченко и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.

Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины и обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил Глуховченко с друзьями, после чего они начали его избивать. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил жертву ножом.

Затем жена раненного мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Глуховченко также ударил ножом 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.

В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а свидетели инцидента позвонили в Центр тревоги. Скорая помощь доставила 26-летнего мужчину с тяжелыми ранениями в больницу, через час он скончался от полученных ран.