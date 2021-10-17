ЧП и криминал
17.10.2021, 15:51

20 лет назад в Латвии был убит судья. Есть ли шанс раскрыть одно из самых громких преступлений в истории страны?

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Диана Чучкова
журналист
Foto: LETA
Вечером 15 октября 2001 года в самом центре Риги был убит председатель Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Янис Лаукрозе. Киллер расстрелял судью в подворотне дома на улице Лачплеша, 29. Расследование взял под личный контроль Генпрокурор, к работе были привлечены Полиция безопасности, а также специалисты из Эстонии, Литвы, России и Швеции. Тем не менее, единственное в истории Латвии убийство судьи до сих пор не раскрыто. Подозреваемых тоже нет.

Эксперты обнаружили на теле погибшего семь огнестрельных ранений, причем один из выстрелов был "контрольным". На месте преступления нашли две пули, гильзы от патронов калибра 9 миллиметров, а также самодельный автомат и пистолет. Как позже установит экспертиза, оба ствола были "чистыми".
Для расследования убийства была создана специальная группа, в которую входили около двадцати человек — профессионалов самого высокого уровня.

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