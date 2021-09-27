Шендерович о российской власти: это такой качок, у которого внутри все прогнило(54)
"Когда будут перемены, не знаю, как они будут — примерно представляю. В диапазоне от бунта и распада. А Россия распадоугрозная страна. Сегодня ее держит только сила, никакого федерализма нет. Взорвется изнутри. Когда ослабнет власть, начнет взрываться, как в Советском Союзе. Невозможно, чтобы в одном государстве были и Туркменистан, и Эстония", — считает Шендерович.
Таким же образом может расползтись Россия, продолжает он. "Объединить может только идея свободы, как в США или Германии. В Штатах говорят на разных языках, там свои законы, порядки, люди в политике. Свобода как общий знаменатель дает Алабаме и Калифорнии жить в одной стране. Деньги остаются внутри, законы принимаются внутри, это прагматично. Но если в Калифорнии будут выбирать власть для Алабамы — через какое-то время будет взрыв.
Что сейчас держит Калмыкию, Татарстан, Ленинградскую область, Дальний Восток, Ингушетию — страх, железный кулак. Скорее всего, там и полыхнет. Криками о целостности России Путин разрушает ее. Россия слаба. Она сильна полицейскими мышцами, но с большими проблемами внутри. Это такой качок, у которого все прогнило внутри. Этот качок может всех поломать, но у него у самого проблемы со здоровьем", — добавил российский журналист.
По его словам, российские власти протестировали на выборах в Госдуму новые возможности фальсификации — с помощью электронного голосования. "Путина интересует две вещи: контроль власти, парламента, институтов и контроль улиц с помощью силовиков. Они его преторианцы. Ничего в 2024 году не изменится. Только в случае обрушения — если Путин перестанет контролировать ситуацию, или те же самые преторианцы, как это всегда бывает, не придут к власти. Я давно говорил — расстреливать буду вас не я, мы только говорим, расстреливать будут только свои.
Естественным путем власть не сменится. В России разломаны инструменты. Но никогда не было, чтоб никак не было. Всегда что-то будет. 20-30 лет для истории — это погрешность. Путин у власти третий десяток. Николай I был 30 лет, Сталин 33 года, Каддафи 42 года. Это трагично для ныне живущих, но для истории — это безразлично. Важно понимать, к сожалению, что смена власти случится драматично. Путин уйдет от власти только на скамью подсудимых. Европейские аналогии тут не работают", — резюмировал Виктор Шендерович, который приехал в Эстонию выступать на фестивале.