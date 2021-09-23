Глава Valio о росте цен на электричество: расходы каждого жителя Эстонии увеличатся на 300 евро

По словам главы Valio Eesti Майдо Соловьева, стоимость электричества за год увеличилась вдвое, и если она останется на этом уровне, то для молочного производства это будет означать ежегодно дополнительные расходы на 800 000-1 000 000 евро. ”Это означает, что нам придется поднять цены на всю нашу продукцию как минимум на 1%, и это только для покрытия расходов на электричество. Но еще есть горючий сланец, и это еще миллион”. Соловьев отмечает, что альтернативы у предпринимателей нет.

При этом само производство — лишь первое звено, итоговая стоимость будет зависит от ценовой политики розничных сетей, которые также захотят покрыть свои расходы, увеличившиеся из-за роста цен на электроэнергию.

Соловьев произвел расчеты, из которых следует, что в результате роста цен расходы каждого жителя Эстонии вырастут примерно на 300 евро в год. В эту сумму входят как непосредственно рост расходов на электричество, так и косвенное влияние в виде роста цен на товары и услуги.

”Если взять, что жители и предприятия Эстонии потребляют в общей сложности 8,4 тераватт-час. Если исходить из того, что мегаватт-час подорожал на 40 евро, то обществу придется покрыть 340 млн евро либо счетами за электричество, либо продукцией и услугами. Да, какая-то часть идет на экспорт, но все-таки на людей ложатся очень большие расходы, около 300 евро в год. На эту сумму придется платить больше за электричество”.