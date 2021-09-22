Зимой крупных потребителей электроэнергии может ждать ценовой шок

”Не стоит обманывать себя. Краткосрочных решений нет ни для климатического, ни для энергетического кризиса, ни для частных лиц, ни для Эстонии, ни для мира. Надо положить конец сжиганию — иначе это будет самоубийство”, — объяснил исполнительный директор Fermi Energia Калев Каллеметс состояние рынка электроэнергии в данный момент. Стоит отметить, что Fermi намерена построить в Эстонии атомную электростанцию.

Холодная зима и теплое лето способствовали значительному росту потребления электроэнергии, в результате чего возрос спрос. Однако есть и другие причины баснословного подорожания электричества. Наступающая зима предвещает очень суровые цены.