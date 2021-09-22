22.09.2021, 21:22
На шоссе Таллинн — Нарва женщина напала на дорожного полицейского(29)
Foto: Kenno Soo
Сегодня в Ида-Вирумаа женщина проявила насилие в отношении представителя власти, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
В полицейской сводке говорится: 22 сентября на шоссе Таллинн — Нарва произошел инцидент: 24-летняя женщина пыталась напасть на сотрудника полиции, осуществлявшего надзор за дорожным движением.
Полицейские задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия по по отношению к представителю власти.