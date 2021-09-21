Майлис Репс: конечно, меня надо лишить депутатской неприкосновенности

"Что касается депутатской неприкосновенности, то это очень странная штука. По моему скоромному мнению, ее можно убрать из закона”, — сказала Репс.

”На самом деле это странно, как как решение о депутатской неприкосновенности члены Рийгикогу должны принимать своим личным голосом в ситуации, когда у них еще нет никакой информации. Никакой информации, в том числе у меня, которая на сегодняшний момент обвиняется в ста смертных грехах. У меня нет полных материалов дела, так как они передаются суду. А суду их нельзя передать прежде, чем произойдет лишение депутатской неприкосновенности”, — пояснила Репс.