Новости Эстонии
21.09.2021, 11:45

Майлис Репс: конечно, меня надо лишить депутатской неприкосновенности

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Foto: Karl-Eerik Pink
Находящаяся под следствием Майлис Репс скзала в интервью ”Pealtnägija” на ETV, что хочет, чтобы ее лишили депутатской неприкосновенности, иначе дело не дойдет до суда.

"Что касается депутатской неприкосновенности, то это очень странная штука. По моему скоромному мнению, ее можно убрать из закона”, — сказала Репс.

”На самом деле это странно, как как решение о депутатской неприкосновенности члены Рийгикогу должны принимать своим личным голосом в ситуации, когда у них еще нет никакой информации. Никакой информации, в том числе у меня, которая на сегодняшний момент обвиняется в ста смертных грехах. У меня нет полных материалов дела, так как они передаются суду. А суду их нельзя передать прежде, чем произойдет лишение депутатской неприкосновенности”, — пояснила Репс.

Так как Майлис Репс является депутатом Рийгикогу, то прежде чем ей можно будет предъявить обвинение и отправить под суд, необходимо лишить ее депутатской неприкосновенности. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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