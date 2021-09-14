Ратас: работа Рийгикогу должна быть направлена на ведение диалога с каждым жителем Эстонии

”Это — Эстония, основанная на свободе, справедливости и праве. Это — наша родина, которая обеспечивает сохранение эстонского народа, языка и культуры. Это — государство, где носителем высшей власти является народ, — сказал Ратас. — Я убежден, что эти ценности будут задавать рамки нашим дебатам и определять их содержание и во время новой, осенней сессии”.

По мнению спикера Рийгикогу, во время этой сессии деятельность парламента должна быть еще больше направлена на ведение диалога с каждым жителем Эстонии. ”Диалога, в рамках которого мы можем обсудить благополучие человека, его безопасность, сохранение народа Эстонии, душевное и физическое здоровье, образование, экономику, бушующий кризис, вызванный коронавирусом, и международную обстановку”, — перечислил Ратас.

По его словам, диалог можно вести лишь в случае, если мы готовы и говорить, и слушать. ”Я убежден, что это поможет успокоить население, позволит нам ладить друг с другом и повысит уверенность в будущем. Все это необходимо в современном сложном мире и в Эстонии”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, решение вопросов, связанных с преодолением пандемии COVID-19, должно по-прежнему оставаться в центре внимания Рийгикогу. Цель ясна — по возможности открытое общество, где здоровье населения защищено.

Среди тем, которые предстоит обсудить на осенней сессии, — строительство и ремонт государственно важных строений культуры, программа развития сферы образования в течение следующих 15 лет, а также государственный бюджет на следующий год. Ратас отметил, что он поддерживает дебаты и мнения о том, что Рийгикогу должен получить больше полномочий для принятия решений в процессе составления государственного бюджета. По мнению спикера Рийгикогу, важно провести и политические дебаты по вопросу организации выборов президента.