Маарду приглашает в эти выходные на Этно-ярмарку

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент изделий ручной работы, товары для сада и дома, мед и приправы, сладости и продукты питания, и многое другое. ”В этом году ярмарка в Маарду юбилейная — она будет проходить уже в 20-ый раз. Мы подготовили интересную культурную программу и развлечения на любой вкус. В непростое время коронакризиса мы применяем все необходимые меры, чтобы торговля и присутствие на ярмарке были бы безопасными для каждого участника. Важно, чтобы все гости были здоровы, пользовались дезинфикаторами и соблюдали разумную дистанцию с другими людьми”, — сказал мэр.

”В этот раз все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса в оба дня ярмарки в вакцинационном автобусе фирмы AS Qvalitas Arstikeskus. Автобус будет стоять с 10.00 до 17.00 в парке Келламяэ на зеленой площадке напротив дома по адресу Ринги, 33”, — добавил Архипов.

У сцены будут открыты уличные кафе и рестораны, которые предложат посетителям разнообразное угощение и напитки. Ярмарка, как семейное мероприятие, обрадует и самых маленьких посетителей. Дети смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте, побегать в шарах на воде и отведать сладкой ваты. И в субботу, и в воскресенье ярмарка будет открыта с 10.00.

В оба ярмарочных дня для гостей будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, певцы и танцоры. В субботу в 20.00 на сцену выйдет солист The Real Bad Boys Blue Херб МакКой. Первый день ярмарки завершится салютом в 21.00.

Программа Маардуской этно-ярмарки



Cуббота 11.09

10:00 Начало работы торговых точек

12:00 — 14:00 Программа объединения национальных меньшинств ”Лира”

14:00 — 14:10 Открытие фестиваля

14:10 –14:30 Ансамбль эстонского народного танца ”Kandali”

14:30 — 14:50 Ансамбли ”Былица” и ”Сирин”

15:00 — 15:20 Водьский Ансамбль волынок (Нарва)

15:20 — 16:40 Программа Союза Русских Просветительных и Благотворительных обществ в Эстонии. Ансамбли ”Любава” рук. Светлана Заугарова, ”Грация” рук. Елена Ахмедова и ”Сударушки” (Пярну)