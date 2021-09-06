Есть стартап-идея и прототип? Спешите попасть в программу инкубации Технополя на русском языке(2)
Сделать это помогут профессиональные и опытные менторы, которые будут заниматься каждой из команд в качестве персональных наставников, кроме этого в программу, которая продлится от полугода до года, включены всевозможные тренинги, дополнительные образовательные мероприятия, а также навыки выстраивания стратегии выхода на большой рынок и привлечения инвесторов — это так называемая ”практическая образовательная программа”.
Поспешите! Зарегистрироваться для инкубации на русском языке можно до середины сентября.
По словам Ольги Курдовской, руководителя программы стартап-инкубатора в Нарве, Технополь — единственный, кто предлагает возможность инкубации именно на русском языке.
”Условия просты: у вас должна быть команда и прототип идеи, который должен быть протестирован на минимальную функциональность, чтобы мы тоже увидели, что ваш продукт жизнеспособен и с ним можно двигаться дальше. Впрочем, даже если вы еще не протестировали свой продукт в широком смысле этого слова, но у вас уже есть так называемый ”лист ожидания” и первые пользователи, заинтересованные потреблять ваш продукт, а у команды сильная маркетинговая компетенция, то у вас также есть шанс попасть в программу инкубации”, — заверила Ольга Курдовская.
Программа предлагает учебный модуль из шести частей (от маркетинга до права) и помогает находить инвесторов как в Эстонии, так и за ее пределами.
Почему следует смело идти в программу инкубации?
По опыту специалистов, даже несмотря на наличие отличной технологической идеи (поддержка эстонских стартапов ориентирована, прежде всего, на получение энергии максимально экологичным и дешевым способом, разработки в области здравоохранения, цифровые услуги для жителей и публичного сектора и т.д.), из-за отсутствия знаний в плане продвижения этой идеи начинающие стартаперы зачастую ”буксуют”.
”К примеру, собираются два человека, один из которых ответственен за программирование, второй — за коммуникацию и продвижение, и, вроде бы, это уже неплохой тандем, идея хорошая, но процесс может затянуться из-за того, что предпринимаются ошибочные шаги. А в стартапе важна скорость, динамика развития. Поэтому стартап-инкубатор Технополя — это просто спасательный круг, который может помочь быстро и без потерь выплыть из топи и увидеть перспективу”, — отмечает Ольга Курдовская.
Вторая важная причина, почему вам стоит воспользоваться предложением Технополя — это ”знак качества”. Технополь работал с более чем 270 технологическими стартапами, привлекшими более 20 миллионов инвестиций, 60% из них работают до сих пор, тогда как по обыкновению ”выживают” всего 10%. Инвесторы понимают, что команда, прошедшая стартап-инкубацию в Технополе, точно чего-то стоит.
К чему нужно быть готовым после присоединения к программе?
”К тому, что предстоит увлекательное путешествие, — уверена Ольга Курдовская. — Стартап-предприниматели не обычные предприниматели, это люди, способные мыслить нестандартно. Эта дорога потребует много работы и самоотдачи, но будет настолько интересной, насколько вообще может быть интересен путь развития бизнеса от зарождения идеи и до первого инвестора. В инкубаторе Технополя вы повстречаете массу интересных людей, которые, возможно, станут когда-то вашими инвесторами”.
Стартап-инкубация бесплатна для всех команд, которые пройдут отбор, условием является только 2% доля Технополя в будущей компании при успешной реализации проекта.
Дополнительную информацию о программе можно найти здесь.
Чтобы принять участие в отборочном туре, необходимо заполнить короткую заявку здесь.
Справка:
Научный парк Технополь — это городок науки и бизнеса, который помогает быстрее расти начинающим и развивающимся технологическим предприятиям.
Цель Технополя как одного из крупнейших исследовательских и деловых городков Скандинавии — внести свой вклад в появление и рост технологических компаний мирового уровня в Эстонии и поддержать их выход на зарубежные рынки. Для этого предлагается комплексное решение начиная от бизнес-недвижимости и заканчивая услугами по развитию бизнеса на основе потребностей в трех основных областях: умный город, зеленые технологии и медицинские технологии.