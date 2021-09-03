Экономика
03.09.2021, 14:53

Понеслось: пенсионные накопления выплачены. Люди увеличивают лимиты и наводняют банковские конторы

 (75)
Foto: Argo Ingver
Согласно информации пенсионного центра, по состоянию на сегодняшнее утро было выплачено 1,34 млрд евро, которые жители Эстонии пожелали вывести из второй пенсионной ступени, пишет Ärileht.

Первые 47 млн были выплачены вчера тем, кто решил перевести деньги на инвестиционные счета.

Таким образом к настоящему моменту выплачено все, что должно было быть выплачено. Далее, по сообщению центра, они будут заниматься только платежами, которые пришли обратно из-за некорректных банковских данных.

По данным издания, банкам стали поступать как ходатайства о жилищных кредитах, так и заявления на погашение имеющихся кредитов и рассрочек. Пресс-секретарь SEB Маарья Каламас подтвердила, что сегодня они получили больше заявлений и звонков, чем обычно.

Также люди активно меняют лимиты в интернет-банке, поскольку, скорее всего, хотят совершить крупную запланированную покупку или операцию. Каламас отмечает, что лимиты можно изменить в интернет-банке, но в интересах безопасности заявления на слишком большие лимиты проходят дополнительную проверку. ”После подачи заявления просим запастись терпением”, — сказала она. Сейчас процесс смены лимитов может занять три дня и больше. Также длиннее могут быть очереди в банковских конторах.

Как мы писали ранее, некоторые экономисты опасаются, что жители Эстонии кинуться покупать себе новые телевизоры или дорогостоящие путевки и быстро потратят все деньги.

Оставить комментарий Читать комментарии (75)