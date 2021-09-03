Экономика
03.09.2021, 07:50

Потребительской вечеринке быть? Совсем скоро миллиард евро пенсионных накоплений окажется на банковских счетах эстоноземельцев

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Анн-Мари Нерги
Tiit Blaat
Торговцы не признают, что готовятся к тому, что люди станут тратить свои пенсионные накопления, пишет EPL.

В течение сентября от пенсионного центра на банковские счета почти 150 000 человек поступит в общей сложности один миллиард евро. Сбудутся ли опасения экономистов, которые утверждают, что жители Эстонии кинуться покупать себе новые телевизоры или дорогостоящие путевки и быстро потратят все деньги? Охотников до пенсионных накоплений может быть много, от торговцев до телефонных мошенников.

Покидающие вторую ступень пенсионного фонда заберут с собой 1,34 млрд евро. Из них более 260 млн получит государство в качестве подоходного налога. Около 50 млн перекочуют на тысячи только что открытых инвестиционных счетов, а 70 млн прямо к судебным исполнителям.

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