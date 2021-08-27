Скандальное интервью Кальюлайд вызвало недовольство Киева и Тбилиси

"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства", — сказала она в беседе с изданием "Европейская правда".

По мнению Стефанишиной, скорость интеграции Украины зависит не только от Киева, но и от Брюсселя.

Вице-премьер отметила, что у страны есть "все основания" получить официальный статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, украинская сторона осознает, какие реформы необходимы для достижения уровня безопасности и благосостояния западных государств, заверила она.

"Сегодня мяч на стороне Европейского союза <…> К сожалению, напоминая Киеву об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки", — пожаловалась Стефанишина.

Словам Кальюлайд недоволен и мэр Тбилиси Кахха Каладзе. ”Мой ответ очень прост — каждый должен заботиться о своей стране, и мы как-нибудь сможем провести реформы и сделать так, чтобы наша страна очень скоро стала бы полноправным членом Евросоюза”, — передает его словам civil.ge.

Скандальное интервью Керсти Кальюлайд можно прочитать ЗДЕСЬ.

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