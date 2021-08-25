БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: я не советую эстонскому бизнесу вкладывать деньги в Украину

– Нет, мы освободились от советской оккупации. Не российской. И это надо различать.

– Есть и другая особенность эстонской истории: вы 50 лет были под российской оккупацией и смогли освободиться.

И я не хочу, чтобы такое повторилось.

Такой была жестокость Советского Союза, где ты не мог выбирать, где тебе жить. Кого-то переманивали, кого-то заставляли.

Уже позже, работая в русскоязычных коллективах, я поняла, что есть те, кто общаются на русском, но при этом не являются русскими и настаивают, чтобы их ассоциировали с русскими. Как, например, немало украинцев в диаспоре. Также только во взрослом возрасте я поняла, что не все советские мигранты в Эстонии попали сюда добровольно. Например, на Ируской электростанции, где я работала, были инженеры, которых в 1980-х заставили переехать в Эстонию, потому что это была первая электростанция такого типа в Эстонии, и туда надо было направить людей. Их действительно заставили уехать из Беларуси и России — по сути, депортировали к нам, так же, как эстонцев депортировали в Сибирь.

Это, кстати, было совершенно несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны — но тогда для меня, ребенка, это была возможность сопротивляться Советскому союзу, не изучая lingua franca СССР. В итоге я действительно плохо говорю по-русски.

– Я избегаю русского потому, что плохо говорю на нем. Я не могу свободно общаться на русском (хотя и учила его). Во времена СССР это было такое небольшое сопротивление. Да, вы все равно должны ходить на уроки русского; да, вы должны были выучить стишок и сделать упражнение из учебника — но это был минимум, которого было достаточно.

– Говорят, вы в Украине принципиально не говорите по-русски, так ли это?

– Я не могу даже сосчитать, сколько раз я была в Украине , и не только в Киеве — на этот раз, в частности, я была на Херсонщине. И хотя украинский язык я не выучила, но должна сказать, что поражена тем, как много украинцев могут свободно говорить по-английски.

30 лет назад, когда Советский Союз распался, Россия восстановила свою независимость, так же, как и мы. Ведь россияне тоже не были свободными при советской власти.

И поэтому нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи.

Признаюсь, 30 лет назад я, как и многие, думала, что Россия при Ельцине — так же, как и мы — выбрала путь к демократии. Но этого не произошло, Россия не пошла по такому пути, и это лично для меня — одно из крупнейших геополитических разочарований этих десятилетий.

К сожалению, россияне, став независимыми, не стали свободными. То же самое — с белорусами.

– В чем причина?

– Я не знаю. Только понимаю, что в каждой стране — России, Беларуси, еще где-то — эти причины разные.

"Не стоит ждать повторения истории"

– Каковы практические последствия саммита Крымской платформы?

– То, что столько государств собрались, чтобы сказать, что мы не воспринимаем оккупацию Крыма, что мы не забыли — это уже практический результат.

Но я это понимаю, потому что Эстония также была оккупирована 50 лет — и, возможно, не избавилась бы от оккупации, если бы Запад забыл об этом, если бы согласился с этим.

Я иногда вижу, что украинцам, грузинам не хватает терпения, слышу, что они упрекают, мол, безопасная Европа не слишком часто задумывается о том, что происходит совсем рядом — в том числе в Украине. Так вот, Крымская платформа касается именно этой проблемы. Она не позволяет забыть о Крыме, заставляет думать о нарушениях прав человека в Крыму, о переселенцах, о милитаризации полуострова и моря вокруг него и тому подобном.

Я понимаю, что все это звучит не очень практично, но это реальность, в которой мы все ждем окно возможностей в истории. Мы ждали его 50 лет.

– Украине тоже придется ждать полстолетия?