Новости Эстонии
27.08.2021, 10:50

Михкельсон: Афганистан ждет хаос. Эти атаки не станут последними

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Foto: Jaanus Lensment
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что неконтролируемые людские массы и хаос в аэропорту Кабула стали благодатной почвой для терактов.

По мнению Михкельсона, США в недостаточной степени обеспечили безопасность при эвакуации, хотя и сами предупреждали о возможной угрозе. ”Скорее все, в подобном хаосе сложно до конца исключить такие атаки”, — сказал политик.

”Атаки показывают, что Афганистан ждет хаос. С большой долей вероятности, эти атаки не станут последними”, — отметил Михкельсон.

Как мы писали ранее, число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а президент США Джо Байден обещал отомстить за случившееся.

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