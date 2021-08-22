22.08.2021, 15:22
ГАЛЕРЕЯ | Фестиваль свободы в Нарве: дискуссии шли на острые темы, в фокусе политика и культура(5)
EPL
Частью международного Театрального фестиваля свободы, который проходил в Нарве с 17 по 21 августа, были различные тематические дискуссии, связанные с культурой, свободой в культуре, политикой и культурой, взаимоотношениями культуры и власти.
Ситуация в России, например, была в центре обсуждений 18 августа в нарвском доме Vaba Lava с участием литовского драматурга Мариуса Ивашкявичюса, Елены Ковальской (директор Центра им. Вс. Мейерхольда, Россия), Марины Давыдовой (театральный продюсер и критик, Россия) и Марины Дмитревской (театральный критик и преподаватель, Россия). Модератором диспута был Рейн Ланг.
Последний день (21 августа) участники фестиваля обсуждали проблемы Польши и Венгрии. С помощью модератора Хенрика Калмета мнениями обменялись польский режиссер Павел Штарбовски (Театр ”Повшехны”, Польша) и Beáta Barda (руководитель театрального центра Trafö) .