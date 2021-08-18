25 августа открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции

Курсы эстонского языка будут проводиться как в контактной форме, так и онлайн. В контактной форме принять участие в курсах можно будет в Таллинне, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве (в т.ч. в Ахтме), в Тарту, Пярну и Силламяэ. Курсы объемом 120 академических часов пройдут с сентября по декабрь.

На домашней странице Фонда интеграции можно ознакомиться с расписанием занятий, правилами регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

При организации курсов Фонд интеграции руководствуется действующими требованиями по предотвращению распространения коронавируса.

”Зарегистрировавшиеся на контактные курсы должны быть готовы к предъявлению COVID-сертификата при явке на занятия”, — отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Также в зависимости от эпидемической ситуации может возникнуть необходимость перейти с контактной формы обучения на онлайн-обучение, в таком случае учащимся понадобится компьютер с камерой и микрофоном и интернет”, — добавила Тонди.

Помимо тех, кто зарегистрируется на курсы 25 августа, к обучению на бесплатных курсах осенью приступит еще около 500 человек, которые прошли в 2021 году в Фонде интеграции консультацию по изучению языка, или кто будет продолжать обучение после успешного окончания предыдущего курса. Всего в сентябре бесплатное языковое обучение сможет начать или продолжить около 2000 человек.

Следующая возможность регистрации на курсы откроется в октябре. Тогда Фонд интеграции предложит еще 240 учебных мест в контактной форме в Ида-Вирумаа (например, в Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме и Кивиыли) и 128 учебных мест в интернет-среде, где смогут участвовать заинтересованные лица по всей Эстонии.