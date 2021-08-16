Мэр Нарвы Катри Райк обратилась к жителям города

"Очень высока вероятность того, что городское собрание Нарвы объявить сегодня мэру города вотум недоверия. Это часть демократии.

Последние семь с половиной месяцев были для Нарвы сложным временем: мы боролись с коронавирусом и параллельно работали над воплощением больших идей и проектов. Всё это мы в городской управе делали с помощью сильной команды. В фокусе работы городской управы под моим руководством были те вопросы, которые больше всего касаются наших жителей: медицинская помощь, городская среда и образование, а также возможности обучения для молодежи, с целью того, чтобы она не уезжала из города.

За такое короткое время невозможно все успеть. Я очень рада, что мы смогли выбрать посредством открытых конкурсов руководителей для некоторых городских учреждений.

Я чрезвычайно рада, что Эстонское Государство обещало поддержать строительство новой больницы и реновацию одной из фабрик Кренгольма. Мне очень приятно, что городская управа нашла новые возможности для общения с жителями, особенно это касается учитывания идей молодежи в развитии города. Важнейшим приоритетом для нас было сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Решив именно эту проблему, мы сможем остановить отток людей из Нарвы и помочь семьям остаться вместе.

Я сама заказала у высоко уважаемой исследовательской фирмы Norstat исследование с представительной выборкой о доверии жителей к нарвским политикам и кандидатам в мэры. Я очень рада и благодарна, что нарвитяне считают меня тем местным политиком, который заслуживает больше всего доверия. Половина жителей хотят именно меня видеть мэром города. Такой большой кредит доверия дает чувство уверенности, что я на правильном пути.

Если я завтра уже не мэр Нарвы, это не значит, что больше на это место не вернусь, или что настоящее и будущее Нарвы меня больше не волнует. Желаю и в дальнейшем стоять за будущее нарвитян и города. Благодарю от глубины души за сотрудничество и любой вклад в развитие нашей Нарвы".